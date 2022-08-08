Трамваи ряда маршрутов задерживались на Крестьянской Заставе

Из-за повреждения контактной сети на площади Крестьянская Застава задержались трамваи А, № 38, 40 и 43. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

На месте работали аварийные службы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.