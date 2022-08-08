В МИД РФ пригрозили Латвии ответными мерами из-за давления на россиян

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Россия рассмотрит возможность введения ответных мер на действия властей Латвии, оказывающих грубое давление на россиян при въезде на территорию республики, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"В этой связи, как это заведено в международных отношениях, будем рассматривать возможные ответные меры", – написала она в своем телеграм-канале.
Захарова отметила, что министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич не воспринял должным образом ноту Москвы в связи с действиями латвийских силовиков. Она напомнила, что он заявил о бессмысленности протестов против действий Риги и подчеркнул, что латвийские власти продолжат осуществлять свою политику.
"Ну что же. Высказывания господина Ринкевича лишний раз подтверждают, что в Риге даже не помышляют об исправлении ситуации", – добавила Захарова.
27 июля временная поверенная в делах Латвии Дация Рутка была вызвана в МИД РФ. Ей выразили протест из-за давления на россиян при въезде в страну. В российском внешнеполитическом ведомстве уточнили, что латвийские правоохранители требовали от россиян подписать заранее подготовленную бумагу о несогласии с политикой Российской Федерации.
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