Президент Латвии поддержал предложение о лишении гражданства поддерживающих спецоперацию

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Проживающие в Латвии россияне, которые поддерживают позицию Москвы по спецоперации на Украине, могут быть лишены латвийского гражданства. Об этом заявил президент страны Эгилс Левитс в интервью RTVI.

Он отметил, что в этой ситуации невозможна нейтральная позиция. По его словам, если человек нейтрален, значит, он не понял суть дела.

"И между латвийскими русскими есть часть, которая явно проукраинская, и есть еще те, кто еще не понял, что происходит, и постепенно движутся в этом направлении, в нужном направлении", – сказал Левитс.

Президент отметил, что меньшинство россиян поддерживают позицию Москвы, значит, они находятся вне спектра демократии. При этом он подчеркнул, что речь идет о людях с двойным гражданством.

"Надо смотреть на тех в том числе, кто выражает такие взгляды, которые находятся вне этого демократического спектра, и это тоже ну достаточно агрессивно… Например, это касается джихадистов", – пояснил президент.

В апреле латвийский сейм одобрил закон о лишении гражданства за поддержку действий, угрожающих территориальной целостности других стран. В частности, в Латвии такими действиями считают российскую операцию на Украине.

При этом под поддержкой понимают финансовую, пропагандистскую, технологическую или иную поддержку.

Ранее парламент Латвии поддержал поправки в закон "Об энергетике", которые запрещают импорт российского газа с 2023 года. Кроме того, Латвией уже утверждены схемы сотрудничества с другими членами Евросоюза в обеспечении запрета поставок российского газа.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

