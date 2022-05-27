Парламент Латвии утвердил закон о сносе памятника Освободителям Риги. Документ обязывает Рижскую думу до 15 ноября демонтировать мемориал советским воинам в столичном парке Победы.

Обсуждение законопроекта в Сейме транслировали по общенациональному телевидению. При этом звучали призывы лишить гражданства тех жителей, кто отмечает День Победы 9 мая. Окончательное рассмотрение законопроекта пройдет 16 июня.

Также кабинет министров должен составить список всех памятников, которые подлежат сносу. После заседания парламента на площади перед ним стали собираться люди. Пришли и те, кого возмутило принятое решение, и те, кто его поддерживает. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.