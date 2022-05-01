В Чернигове снесли памятник Пушкину

В Чернигове украинские националисты снесли памятник Пушкину. Бронзовый бюст поэта простоял в центре города более 120 лет.

Это не первый снос памятников русским классикам на Украине за последний месяц. В минувшую пятницу в Виннице демонтировали памятник Максиму Горькому. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.