В селе Новая Каховка вернули памятник Ленину

В освобожденном украинском селе Новая Каховка вернули на прежнее место памятник Ленину. Монумент вождя украинские националисты снесли еще в 2014 году.

Местные жители подобрали памятник и спрятали его на территории одного из колхозов. Скульптура пролежала под тентом целых 8 лет и вот теперь ее решили снова поставить на старый пьедестал. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.