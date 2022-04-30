В столице стартовал фестиваль "Московская весна" в честь Дня Победы. В рамках него гостям доступны карусели, игры для детей, мастер-классы и песни военных лет.

Все это ждет москвичей и гостей столицы на площадках фестиваля, которые будут открыты до 10 мая. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.