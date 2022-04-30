Москвичи рассказали, где планируют провести майские праздники

В России начались длинные майские выходные. Согласно последним опросам, больше половины москвичей проведут их в городе или на даче.

Ожидается, что на парковках гипермаркетов негде яблоку будет упасть: отдыхающие закупаются товарами для шашлыка. А также лопатами и рассадой. Есть ли на выездах из Москвы заторы? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.