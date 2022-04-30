В маркетплейсах скупают товары для дачи и отдыха

Те москвичи, у кого нет возможности куда-то улететь, едут за город. Традиционно в начале майских большие заторы на выезде из Москвы. Повышенная активность и в гипермаркетах. Дачники закупаются мясом, принадлежностями для барбекю, рассадой, лопатами.

Руководитель пресс-службы маркетплейса Валерий Прокопьев заявил, что до трех раз вырос спрос на мангалы, шампуры, уголь, жидкость для розжига. Растут продажи аксессуаров для бани. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.