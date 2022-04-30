Улицы Москвы промывают после зимы

В третий раз после зимы улицы столицы моют со специальным шампунем. Раствор помогает удалить мазутные, масляные пятна и другие загрязнения, которые не смываются обычной водой.

Техника уже проехала по Тверской. Как отметил заммэра Петр Бирюков, сегодня промоют дороги, прилегающие к ним парковки, тротуары и дворовые территории. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.