Собянин рассказал о старте летнего сезона проекта "Московское долголетие"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице открыли летний сезон популярного проекта "Московское долголетие", сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Градоначальник отметил, что горожане старшего возраста смогут встречаться с друзьями и преподавателями на свежем воздухе.

"Проект вернулся в очный формат в конце марта, и всего за месяц число участников занятий выросло в 5 раз. Весь летний сезон в городских парках будут идти бесплатные занятия фитнесом, гимнастикой, скандинавской ходьбой, мастер-классы по здоровому образу жизни", – написал мэр.

Собянин отметил, что выбрать интересующее направление и узнать расписание занятий можно на странице проекта.

Ранее мэр заявил об открытии сразу 13 районных клубов "Московского долголетия".

В центрах горожане старше 55 лет могут заниматься различными творческими и спортивными занятиями, например посещать йогу, танцы или кулинарные мастер-классы, а также создавать собственные клубы по интересам. В настоящее время москвичам доступны больше 130 клубных занятий, присоединиться к которым можно как очно, так и дистанционно.

