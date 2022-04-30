В Черновцах снесли два памятника советским воинам

В украинском городе Черновцы уничтожили два памятника советским воинам – красноармейцам, освободившим город от нацистов в годы Великой Отечественной войны.

В Виннице снесли памятник Максиму Горькому. Местные власти такое решение объяснили "просоветской" позицией писателя и неуважением украинского языка. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.