Водителю каршеринга, сбившему пешехода на Мытной улице в Москве, предъявлено обвинение

Водителю каршеринга, сбившему пешехода на Мытной улице, предъявлено обвинение

Водителю автомобиля каршеринга, который сбил мужчину на тротуаре на Мытной улице в Москве, предъявили обвинение. Об этом сообщает телеграм-канал столичной прокуратуры.

За рулем автомобиля Audi A6 находился Виктор Яковлев 1995 года рождения. Ему предъявили обвинение по пунктам "а", "б" части 2 статьи 264 Уголовного кодекса России ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения и сопряженное с оставлением места его совершения").

Также направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Постановление следствия в ближайшее время будет рассмотрено судом.

ДТП произошло 27 апреля на Мытной улице. Водитель каршеринга сбил пешехода на тротуаре и скрылся. Позже автомобиль нашли во дворе по адресу улица Лестева, дом 16. Пешехода госпитализировали с травмами и переломами.

После задержания водителя Audi стало известно, что в момент происшествия в машине находился пассажир – молодой человек 1995 года рождения.