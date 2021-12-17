Двое безработных похитили телефон и угнали машину на юго-востоке Москвы

04:30
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Сотрудники полиции в Люблине задержали двух мужчин, которых подозревают в краже телефона и угоне машины. Об этом сообщается на сайте столичного главка МВД.
По данным полицейских, инцидент произошел во дворе жилого дома на Совхозной улице. Злоумышленники попросили у водителя припаркованной машины телефон якобы для звонка, на что тот ответил отказом.
"В результате между гражданами произошел конфликт, переросший в драку. Во время потасовки один из подозреваемых незаметно вытащил из кармана брюк своего оппонента мобильный телефон", – сообщили в полиции.
После этого подозреваемые сели в чужой автомобиль и скрылись. В свою очередь, потерпевшие заявили о преступлении в полицию.
Позднее злоумышленников задержали. Подозреваемыми оказались двоих безработных в возрасте 26 лет и 31 года. Похищенные телефон и машину удалось вернуть владельцам.
По факту случившегося были открыты уголовные дела по статьям "Кража" и "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения". Подозреваемые будут ожидать суда под стражей.
Ранее девушка украла у мужчины более 140 тысяч рублей после свидания в московском отеле.
По факту случившегося было открыто уголовное дело. Подозреваемая ждет суда под подпиской о невыезде.
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