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Москва 24

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Происшествия

04:30

Двое безработных похитили телефон и угнали машину на юго-востоке Москвы

происшествия криминал

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сотрудники полиции в Люблине задержали двух мужчин, которых подозревают в краже телефона и угоне машины. Об этом сообщается на сайте столичного главка МВД.

По данным полицейских, инцидент произошел во дворе жилого дома на Совхозной улице. Злоумышленники попросили у водителя припаркованной машины телефон якобы для звонка, на что тот ответил отказом.

"В результате между гражданами произошел конфликт, переросший в драку. Во время потасовки один из подозреваемых незаметно вытащил из кармана брюк своего оппонента мобильный телефон", – сообщили в полиции.

После этого подозреваемые сели в чужой автомобиль и скрылись. В свою очередь, потерпевшие заявили о преступлении в полицию.

Позднее злоумышленников задержали. Подозреваемыми оказались двоих безработных в возрасте 26 лет и 31 года. Похищенные телефон и машину удалось вернуть владельцам.

По факту случившегося были открыты уголовные дела по статьям "Кража" и "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения". Подозреваемые будут ожидать суда под стражей.

Ранее девушка украла у мужчины более 140 тысяч рублей после свидания в московском отеле.

По факту случившегося было открыто уголовное дело. Подозреваемая ждет суда под подпиской о невыезде.

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