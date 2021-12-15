Девушка украла более 140 тыс рублей после свидания в московском отеле

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Свыше 140 тысяч рублей похитили у мужчины после свидания в отеле на юго-востоке Москвы. Об этом сообщается на сайте столичного главка МВД.

Полицейские выяснили, что кражу могла совершить 22-летняя девушка, с которой 49-летний местный житель познакомился в Сети. Во время встречи в магазине злоумышленница подсмотрела пин-код банковской карты мужчины, после чего они отправились в отель.

"В отеле к ним присоединились девушка с молодым человеком, и компания стала распивать спиртные напитки. После ухода гостей злоумышленница также покинула помещение, похитив банковскую карту потерпевшего", – рассказали в полиции.

Позднее мужчина обнаружил, что с его банковского счета пропала большая денежная сумма. При этом полицейским удалось задержать злоумышленницу

"Похищенными денежными средствами злоумышленница распорядилась по своему усмотрению. Банковская карта потерпевшего изъята", – отметили в ведомстве.

По факту случившегося было открыто уголовное дело. Подозреваемая ждет суда под подпиской о невыезде.

Ранее полицейские задержали москвича, которого подозревают в обмане пенсионеров. Сумма ущерба составила 1,84 миллиона рублей.