Девушка украла более 140 тыс рублей после свидания в московском отеле

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Свыше 140 тысяч рублей похитили у мужчины после свидания в отеле на юго-востоке Москвы. Об этом сообщается на сайте столичного главка МВД.
Полицейские выяснили, что кражу могла совершить 22-летняя девушка, с которой 49-летний местный житель познакомился в Сети. Во время встречи в магазине злоумышленница подсмотрела пин-код банковской карты мужчины, после чего они отправились в отель.
"В отеле к ним присоединились девушка с молодым человеком, и компания стала распивать спиртные напитки. После ухода гостей злоумышленница также покинула помещение, похитив банковскую карту потерпевшего", – рассказали в полиции.
Позднее мужчина обнаружил, что с его банковского счета пропала большая денежная сумма. При этом полицейским удалось задержать злоумышленницу
"Похищенными денежными средствами злоумышленница распорядилась по своему усмотрению. Банковская карта потерпевшего изъята", – отметили в ведомстве.
По факту случившегося было открыто уголовное дело. Подозреваемая ждет суда под подпиской о невыезде.
Ранее полицейские задержали москвича, которого подозревают в обмане пенсионеров. Сумма ущерба составила 1,84 миллиона рублей.
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