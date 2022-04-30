Губернатор сообщил о ликвидации пожара на Сахалинской ГРЭС-2

Фото: телеграм-канал "Лимаренко Brief"

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил о ликвидации пожара на Сахалинской ГРЭС-2. Об этом он написал в личном телеграм-канале.

"Друзья, сообщаю, что пожар на Сахалинской ГРЭС-2 ликвидирован", – указано в публикации.

Пожар начался на тепловой электростанции в селе Ильинское на юге острова утром субботы, 30 апреля. Причиной пожара называлось возгорание в турбинном отделении.

Сахалинская ГРЭС-2 работает на Сахалине с 2019 года. Проектная годовая выработка электростанции сопоставима с третью потребностей жителей острова.