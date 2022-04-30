Вертолет задействуют в тушении возгорания на Сахалинской ГРЭС-2

Фото: телеграм-канал "Лимаренко Brief"

В тушении пожара на Сахалинской ГРЭС-2 задействуют вертолет регионального главка МЧС. Об этом сообщил губернатор области Валерий Лимаренко.

"По моему распоряжению главное Управление МЧС России по Сахалинской области оперативно готовит вертолет для привлечения к тушению пожара", – написал политик в своем телеграм-канале.

Пожар на тепловой электростанции в селе Ильинском начался утром в субботу, 30 апреля. С турбинного отделения огонь перекинулся на кровлю.

По предварительным данным, причиной возгорания стало отключение одного из турбогенераторов.

Ранее пожар произошел на Лукомльской ГРЭС в Белоруссии. Там случилось возгорание одной из секций трансформаторной подстанции.

Из-за происшествия было нарушено электроснабжение населенных пунктов Могилевской и Витебской областей. По предварительным данным, причиной возгорания стало повреждение измерительного трансформатора.