Суд арестовал причастного к пожару машин на парковке на юге Москвы

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Суд арестовал мужчину, подозреваемого в причастности к пожару на автомобильной парковке на Кустанайской улице на юге столицы. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Москве.

По уточненным данным полиции, огонь полностью уничтожил девять автомобилей.

"В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили личность и в кратчайшие сроки задержали 21-летнего безработного, ранее судимого москвича, который причастен к указанному происшествию", – говорится в сообщении.

В ходе допроса задержанный сообщил, что хотел слить бензин из припаркованных автомобилей для последующей продажи, однако в процессе перелива в проводке одной из машин произошло короткое замыкание, которое привело к воспламенению пластиковых канистр. Огонь быстро охватил автомобиль и затем перекинулся на другие машины, а злоумышленник скрылся.

"В отношении задержанного составлен протокол об административном правонарушении по статье 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство"). Судебными органами принято решение об административном аресте мужчины сроком на 15 суток", – заявили в главке.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента. По итогам разбирательств будет принято процессуальное решение.

Пожар произошел ночью 28 апреля на автостоянке возле дома № 9 на Кустанайской улице. Огонь охватил припаркованные машины, площадь возгорания составила 40 квадратных метров. В результате происшествия никто не пострадал.

