18:16
Фото: телеграм-канал "Прокуратура Москвы"
Суд арестовал водителя автомобиля каршеринга, сбившего пешехода на Мытной улице в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.
"Нагатинский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении 26-летнего обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 28 июня 2022 года", – говорится в сообщении.
Решение об избрании меры пресечения было принято с учетом позиции прокуратуры.
ДТП произошло 27 апреля. Водитель каршеринга сбил пешехода на тротуаре и скрылся. Позже автомобиль нашли во дворе по адресу улица Лестева, дом 16. Пешехода госпитализировали с травмами и переломами.
Позднее водителя Audi задержали полицейские. Молодому человеку 1995 года рождения предъявили обвинение по пунктам "а", "б" части 2 статьи 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения и сопряженное с оставлением места его совершения").
Суд арестовал водителя каршеринга, сбившего пешехода на Мытной улице
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