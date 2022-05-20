МИД РФ связал с русофобской политикой властей осквернение воинских памятников в Словакии

Фото: СК РФ
Вандализм в отношении воинских мемориалов в Словакии является следствием русофобской политики Братиславы. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.
"Надругательства над воинскими мемориалами в Словакии являются следствием развернутой в стране разнузданной русофобской кампании", – заявила дипломат.
По ее словам, словацкие власти пытаются скрыть тот факт, что большинство жителей страны чтит память о подвиге советских солдат во Второй мировой войне.
В середине мая посольство России в Словакии сообщило о факте осквернения в городе Пиештяны памятника солдатам Красной армии. Неизвестные нанесли на монумент знак одного из запрещенных украинских нацбатальонов. Позже глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил в рамках уголовного дела расследовать факт надругательства над памятником.
Глава СК РФ поручил возбудить дело из-за осквернения мемориала советским воинам в Словакии
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