Полиция в США сообщила о задержании у одной из школ Техаса ученика с оружием

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У школы в американском городе Ричардсон в штате Техас задержали ученика с оружием. Об этом со ссылкой на заявление местной полиции сообщает РИА Новости.

"Подозреваемый молодой человек был арестован и обвинен в незаконном ношении оружия в школьной зоне, свободной от оружия, – говорится в сообщении.

В правоохранительных органах уточнили, что сообщение о человеке, держащем в руках нечто, похожее на винтовку, поступило в полицейское управление города в среду, 25 мая.

Было проведено расследование, в результате которого на одной из стоянок обнаружили автомобиль East Spring Valley, принадлежащий подозреваемому. В салоне офицеры нашли оружие типа АК-47 и точную копию винтовки типа AR-15 Orbeez.

Накануне стрельба произошла в начальной школе в американском городе Ювалд. По данным техасского сенатора Роланда Гутьерреса, погиб 21 человек: 18 детей, двое взрослых и сам стрелок. Губернатор Техаса Грег Эбботт, в свою очередь, уточнил, что стрельбу в школе открыл 18-летний местный житель Сальвадор Рамос.

Как сообщал телеканал CNN, за несколько дней до происшествия подозреваемый выложил в соцсетях фото двух винтовок типа AR15. Одноклассники подтвердили телеканалу, что аккаунт принадлежит Рамосу. Один из учеников добавил, что за несколько дней до происшествия стрелок прислал ему фото оружия и полного рюкзака патронов.

