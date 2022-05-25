Мэттью Макконахи высказался о стрельбе в Техасе

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Актер Мэттью Макконахи прокомментировал стрельбу в Техасе, которая унесла жизни 21 человека, сообщает "Газета.ру".

По мнению актера, американское сообщество провалилось в попытке нести ответственность за данные ему права.

"Нужно выдохнуть, извиниться и принять эту трагическую реальность как статус кво. Действительно, необходимо пристально посмотреть на себя и спросить: что нам ценно? Как справиться с проблемой? Какие маленькие жертвы принести сегодня ради здоровья, безопасности нации, государства, района завтра?" – написал Макконахи в соцсетях.

Случившееся он назвал бойней и выступил за ужесточение законов об обороте оружия.

По данным губернатора Техаса Грега Эбботта, стрельбу в школе открыл 18-летний местный житель. Представитель полицейского управления города Пит Аррендондо, в свою очередь, рассказал, что злоумышленник действовал в одиночку. Он также подтвердил, что правоохранители ликвидировали подозреваемого.

Техасский сенатор Роланд Гутьеррес сообщил, что в результате стрельбы в школе погиб 21 человек: 18 детей, двое взрослых и сам стрелок. В Генконсульстве РФ в Хьюстоне, ссылаясь на данные полиции, сообщили, что русскоговорящие дети в результате инцидента не пострадали.

