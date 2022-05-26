Землетрясение произошло на юге Мексики

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В штате Оахака на юге Мексики произошло землетрясение магнитудой 5,5. Об этом сообщается на сайте Геологической службы США.

Отмечается, что очаг подземных толчков залегал на глубине 34,7 километра. Эпицентр находился в 123 километрах к юго-востоку от города Оахака, население которого составляет 255 тысяч человек.

Сообщения о разрушениях и пострадавших не поступали.

Ранее землетрясение магнитудой 5,3 произошло на юге Грузии около границы с Арменией. Эпицентр находился в 23 километрах к юго-западу от города Дманиси и в 11 километрах от села Самеба. Очаг залегал на глубине 9 километров.

До этого землетрясение магнитудой 4,8 произошло неподалеку от кипрского города Пафос. Подземный толчок зафиксировали на глубине 17 километров в Средиземном море. Сейсмособытие ощутили и жители некоторых других населенных пунктов острова.