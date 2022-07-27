МИД РФ выразил протест представителю Латвии из-за давления Риги на россиян

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Временная поверенная в делах Латвии Дация Рутка была вызвана в МИД РФ. Ей выразили протест из-за давления на россиян при въезде в Латвию, сообщило дипведомство.

"Вручена соответствующая нота по поводу провокационных действий латвийских правоохранительных органов, которые оказывают грубое давление на российских граждан при въезде на территорию Латвийской республики, требуя от них подписать заранее подготовленную бумагу о несогласии с политикой Российской Федерации", – передает РИА Новости слова замдиректора департамента информации и печати Ивана Нечаева.

Ранее президент Латвии Эгилс Левитс поддержал предложение о лишении латвийского гражданства поддерживающих спецоперацию на Украине. Он отметил, что в этой ситуации невозможна нейтральная позиция. По его словам, если человек нейтрален, значит, он не понял суть дела.

Позднее в МИД России заявили, что Европа может прекратить выдачу шенгенских виз россиянам. Глава консульского департамента министерства Иван Волынкин отметил, что консульские учреждения Латвии, Литвы, Польши, Чехии и Эстонии уже приостановили оформление виз для граждан РФ, поэтому распространение данной тенденции представляется вполне вероятным.

Он подчеркнул, что Россия по-прежнему выступает за сохранение возможности взаимных поездок граждан РФ и стран ЕС. При этом, по словам Волынкина, в случае полного прекращения выдачи виз россиянам Москва сконцентрирует усилия на построении двустороннего сотрудничества с отдельными договороспособными европейскими странами.