"Московский патруль": в Москве арестовали начальника отдела УВД по СВАО

В Москве по решению суда арестовали начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по СВАО. Александра Басова подозревают в получении взятки.

Как сообщают информационные агентства, высокопоставленный полицейский был задержан накануне при получении 5 миллионов рублей. За такую сумму он, по версии следствия, обещал прекратить проверку в отношении сотрудников компании, которая занимается дезинфекцией в столице. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

