Больше 20 человек получили травмы в результате массового ДТП под Севастополем. Половина пострадавших отправлена в больницу. Среди них есть ребенок, сообщили в МЧС. Один человек погиб.

На объездной дороге фура протаранила автомобили и загорелась. Всего столкнулись 11 машин, среди них два большегруза. По предварительным данным, у фуры отказали тормоза, когда она подъезжала к мосту. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.