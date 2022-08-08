Суд арестовал обвиняемого в убийстве родителей-пенсионеров в Балашихе

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Мужчину, обвиняемого в убийстве пожилых родителей в квартире в Балашихе, арестовали. Об этом сообщили в телеграм-канале ГСУ СК по Московской области.

"По ходатайству следственных органов ГСУ СК России по Московской области судом в отношении 35-летнего мужчины, обвиняемого в совершении двойного убийства по части 2 статьи 105 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 28 суток", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что супругов пенсионного возраста обнаружили в Балашихе убитыми. Пожилых людей нашли с колото-резаными ранами в области груди 5 августа.

Для выяснения обстоятельств были назначены судебно-медицинские, генетическая, биологическая судебные экспертизы, отметили в ГУ СК РФ по Московской области.

Позже в ведомстве сообщили, что в убийстве супружеской пары пенсионеров в Балашихе обвиняется их сын. Мужчине предъявили обвинение в совершении двойного убийства по части 2 статьи 105 УК РФ.

В ходе допроса обвиняемый сообщил следователю, что причиной убийства стали накопившиеся между ним и родителями разногласия.