08 декабря, 13:39

Город

В павильонах "Сделано в Москве" представлены зимние коллекции столичных брендов

Фото: foto.mos.ru

Свыше 700 столичных брендов продемонстрируют свои зимние уникальные коллекции в арт-павильонах проекта "Сделано в Москве" в центре города. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Дизайнерские арт-павильоны представляют собой отдельные произведения искусства, которые украсили столицу в преддверии праздников. В них собран ассортимент с учетом новогодних традиций и потребностей горожан. На полках павильонов представлены стильная одежда, натуральная косметика, детские игрушки, сладости, уютные товары для дома и сувениры московских театров и музеев.

В флагманском арт-павильоне "Фабрика подарков", расположенном на Болотной площади, также пройдут тематические мероприятия. В нем можно будет не только приобрести товары, но и посетить бесплатные мастер-классы, на которых создадут подарок ручной работы.

Недалеко от главного входа в Парк Горького расположился павильон "Поезд". В нем горожане смогут купить теплые аксессуары для катания на коньках и прогулок. Кроме этого, на набережной "Музеона" находится маркет столичных брендов одежды, косметики, аксессуаров. Там также представлена продукция проекта "Молодежь Москвы".

Горожане смогут приобрести вещи, созданные столичными дизайнерами, в арт-павильоне "Коньки" на Кузнецком мосту. В ассортименте представлены верхняя одежда, свитеры, шапки, брюки, юбки, украшения и аксессуары. Товары для детей выставлены на Трубной площади в арт-павильоне в виде воздушного шара. У москвичей будет возможность купить игрушки, развивающие книги, настольные игры и другие товары.

Также в арт-павильоне "Холодильник" представят ассортимент московского мороженого и горячие напитки. Елочные игрушки, товары для дома, украшения и сувениры можно будет приобрести на Арбате на площадке в виде мандарина. Кроме этого, в арт-павильоне "Самовар" на полках будет располагаться продукция с символикой города, включая чай, сервизы и варенья от "Московского чаепития", мерч "Москва" и товары от проекта "Культура Москвы" с изображением театров и музеев.

Москвичи смогут посетить арт-павильоны "Сделано в Москве" до конца февраля 2026 года. Подробную информацию о расписании мероприятий можно узнать на сайте.

Ранее сообщалось, что Московские ярмарки выходного дня и межрегиональные площадки украсили в преддверии новогодних праздников. На входе в торговые площадки установили елки с яркими световыми гирляндами и арт-объекты. Посетителей ярмарок также угостят традиционными зимними напитками.

Сюжет: Зима в Москве
город

