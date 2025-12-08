Форма поиска по сайту

08 декабря, 14:07

Спорт

Соревнования для людей с ограниченными возможностями здоровья пройдут в Москве

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

В Москве с 8 по 14 декабря пройдет программа спортивных соревнований для людей с ограниченными возможностями здоровья. Турниры и фестивали приурочены к Международному дню инвалидов, сообщила Агентству "Москва" пресс-служба столичного департамента спорта.

"Принять участие в турнирах можно будет бесплатно, но на месте необходимо будет пройти регистрацию", – говорится в сообщении.

В спортивном зале на улице Госпитальный Вал, доме 1а, строении 1, пройдут окружные соревнования по шахматам. Они запланированы на 12 декабря с 14:00 до 18:00. К участию приглашаются мужчины и женщины старше 18 лет, имеющие общие заболевания.

Кроме того, 13 декабря с 10:30 до 11:45 в спортивном комплексе "Дом спорта" на улице Зональной, доме 6, организуют фестиваль инвалидного спорта. Участники смогут попробовать себя в веселых стартах, а также в турнирах по дартсу, жульбаку и корнхолу.

В этот же день в спортивном комплексе "Движение" на улице Дорожной, доме 44, с 15:30 до 18:30 состоятся окружные соревнования по бадминтону. Принять участие смогут совершеннолетние жители Москвы.

Еще один турнир по бадминтону проведут 14 декабря с 09:30 до 13:00 в "Доме спорта". Соревнования пройдут в парном разряде для мужчин и женщин с ОВЗ.

Также 14 декабря с 10:15 до 17:00 в спортивном комплексе "Малино" в Зеленограде, у корпуса 860, состоятся окружные соревнования по волейболу для людей с ОВЗ всех категорий.

Ранее в парке "Останкино" стартовали тренировки по катанию на коньках. Занятия доступны для детей от 10 лет и взрослых. Для юных посетителей тренировки запланированы в среду, четверг и воскресенье с 19:00 до 20:00, а для старших – с 20:30 до 21:30 в те же дни.

