"Московский патруль": пассажир метро ограбил пенсионерку в Москве

В Москве задержали пассажира метро, подозреваемого в краже. Камера в вагоне поезда зафиксировала, как пенсионерка в платке и с несколькими сумками в руках оставляет один из пакетов на сиденье и выходит на станции.

Пассажир, заприметив забытые вещи, забрал их с собой. В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска УВД на Московском метрополитене установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый безработный приезжий. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

