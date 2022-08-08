"Московский патруль": суд не изменил меру пресечения бывшему топ-менеджеру QBF

Суд оставил без изменений меру пресечения бывшему топ-менеджеру компании QBF Владимиру Пахомову. Следователи просили отправить его в СИЗО, так как считают, что он нарушает условия домашнего ареста.

По данным оперативников, вместо того, чтобы лечить зубы, Пахомов участвовал в застолье в стоматологической клинике. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

