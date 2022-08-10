"Московский патруль": фигуранту дела о гибели рабочих в Люблине избрали меру пресечения

Кузьминский районный суд Москвы отправил под домашний арест фигуранта уголовного дела о гибели рабочих в московском коллекторе. Директор подрядной организации Виктор Липатов заявил на заседании, что является многодетным отцом и единственным кормильцем в семье.

Он пообещал родственникам погибших компенсировать моральный ущерб и взять на себя все расходы на похороны. Липатов добавил, что во время происшествия якобы находился в отпуске, поэтому не давал распоряжений бригаде и не мог контролировать ход работ. По его мнению, к ответственности нужно привлекать инженера и водителя. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

