Пожар произошел в магазине "Леруа Мерлен" на юге Москвы

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Пожар произошел в магазине "Леруа Мерлен" на проспекте Лихачева в Москве. Об этом сообщила пресс-служба Главного столичного управления МЧС РФ.

Сообщение о возгорании в восемнадцатиэтажном здании поступило в 17:21. Пожар произошел на втором этаже, где располагается магазин.

В 17:43 пожар удалось локализовать. В 17:44 спасатели ликвидировали открытое горение, а в 18:18 полностью потушили возгорание.

"Происходило возгорание строительных материалов и мусора на площади 40 квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало.", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в жилом доме на улице Бутырский Вал в центре Москвы. Возгорание началось в одной из квартир дома 30. Сообщалось, что пожарные спасли девушку из соседней квартиры с помощью лестницы. Площадь пожара составила 35 квадратных метров.