"Московский патруль": жена Градского попросила перенести заседание по делу об ограблении

Уголовное дело об ограблении вдовы музыканта Александра Градского должны были начать рассматривать в Наро-Фоминском городском суде Подмосковья во вторник, 9 августа. Ранее стало известно, что вооруженные налетчики спровоцировали ДТП, а затем сели в автомобиль женщины и заставили отвести в свой коттедж, откуда сообщники похитили 100 миллионов рублей.

Однако потерпевшая в суд не явилась и попросила перенести заседание. Новое назначили на 23 августа. Оно должно стать первым, где это дело будут рассматривать по существу. Обвиняемый уже обратился к суду с просьбой больше не пускать на процесс СМИ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

