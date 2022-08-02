Дело об ограблении вдовы Градского на 99 млн рублей направили в суд

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Сотрудники прокуратуры направили дело об ограблении вдовы певца Александра Градского Марины Коташенко в суд. Об этом сообщили в телеграм-канале прокуратуры Московской области.

Участник организованной группы обвиняется в совершении преступления по части 4 статьи 162 УК РФ ("Разбой").

"Уголовное дело направлено в Наро-Фоминский городской суд Московской области для рассмотрения по существу", – уточнили в сообщении.

Уточняется, что, по версии следствия, нападавший и его сообщники инициировали ДТП с участием транспортного средства Коташенко. После группа, угрожая вдове, направилась к ней в дом и совершила ограбление. Сумма ущерба составила 99 миллионов рублей.

Сотрудники полиции сообщили о завершении расследования 21 июля.

Ранее задержанный за ограбление вдовы Градского признал вину. Судимого уроженца Таджикистана 1994 года рождения задержали с помощью камер видео наблюдения метро. Двое его подельников скрылись за границей.

