Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Три автомобиля столкнулись на Тверском путепроводе в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

В департаменте подчеркнули, что из-за ДТП движение осуществляется по трем полосам из пяти.

"На месте работают оперативные службы города", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку в связи с гибелью 12-летней девочки на железнодорожном переезде в районе станции Сандарово в подмосковном Чехове. 7 августа девочка 2010 года рождения выехала на мотоцикле на запрещающий сигнал светофора.

