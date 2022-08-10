Автомобиль наехал на велосипедиста в Оренбурге

Велосипедист попал под машину в Оренбурге. Мужчина сошел с велосипеда и переходил дорогу по "зебре". Одна легковушка его пропустила, но другая, по всей видимости, просто не заметила и наехала на него.

Мужчина успел отскочить, так что под колеса попал только велосипед. Обошлось без травм. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.