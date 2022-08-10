Пожар около станции метро "Марьино" ликвидирован

Пожар около станции метро "Марьино" удалось потушить. Об этом сообщили в МЧС.

Там горела хозяйственная пристройка. Дыма было очень много, заволокло всю дорогу. Автомобилисты ехали буквально на ощупь. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.