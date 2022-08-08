Гендиректора подрядной организации задержали по делу о гибели рабочих в Люблине

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Правоохранители задержали гендиректора подрядной организации, чьи сотрудники погибли во время работ по очистке канализационного коллектора в Люблине. Об этом сообщается на сайте Главного следственного управления Следственного комитета (ГСУ СК) РФ по столице.

В настоящий момент следователи ведут уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". При обыске у руководителя организации изъяли служебные документы.

"Задержан генеральный директор частной организации 1984 года рождения, с ним проводится комплекс необходимых следственных действий", – рассказала старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

ЧП произошло накануне в районе Люблино. 12 рабочих проводили работы по очистке канализационного коллектора на улице Краснодарской. Из-за выпавших сверхинтенсивных осадков в канализационном коллекторе произошло резкое повышение уровня воды и некоторых рабочих унесло потоками.

Четверо сотрудников частной организации ООО "АкваТрейд" после инцидента поднялись на поверхность самостоятельно, еще пятерых достали спасатели. При этом трое не смогли выбраться на поверхность, позже нашли их тела.

