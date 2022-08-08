Посольство Киргизии проследит за расследованием гибели сограждан в коллекторе в Москве

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Посольство Киргизии в РФ проконтролирует ход расследования гибели сограждан во время работ по очистке канализационного коллектора в Люблине. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МИД республики.

Выяснилось, что среди погибших двое граждан Киргизии: одному было 20 лет, второму – 23.

"Юрист посольства выехал на место происшествия, посольство проводит оперативную работу по установлению родственников погибших. Данный вопрос находится на контроле посольства КР в РФ", – рассказали в ведомстве.

ЧП произошло накануне в районе Люблино. 12 рабочих проводили работы по очистке канализационного коллектора на улице Краснодарской. Из-за выпавших сверхинтенсивных осадков в канализационном коллекторе произошло резкое повышение уровня воды и некоторых рабочих унесло потоками.

Четверо сотрудников частной организации ООО "АкваТрейд" после инцидента поднялись на поверхность самостоятельно, еще пятерых достали спасатели. При этом трое не смогли выбраться на поверхность, позже нашли их тела.

По данному инциденту было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". Прокуратура Москвы проводит проверку исполнения требований федерального законодательства, в том числе об охране труда и технике безопасности.