В Москве возбудили дело после гибели трех рабочих в коллекторе

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В столице возбудили уголовное дело после смерти троих рабочих, провалившихся в канализационный люк на юго-востоке города, сообщается в телеграм-канале прокуратуры.

Дело расследуется по статье "Нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". Прокуратура Москвы проводит проверку исполнения требований федерального законодательства, в том числе об охране труда и технике безопасности.

ЧП произошло накануне в районе Люблино. 12 рабочих проводили работы по отделке стен канализационного коллектора на улице Краснодарской. Из-за выпавших сверхинтенсивных осадков в канализационным коллекторе произошло резкое повышение уровня воды и некоторых рабочих унесло потоками воды.

Четверо сотрудников частной организации ООО "АкваТрейд" после инцидента поднялись на поверхность самостоятельно, еще пятерых достали спасатели. При этом трое не смогли выбраться на поверхность, позже нашли их тела.

