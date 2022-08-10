Названа стоимость отдыха в Геленджике

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Пакет с турпакетами". В ней телезрителям рассказывают о стоимости туров на популярных направлениях.

Дополнительные автобусы запустили в августе между Москвой и Геленджиком. Отправляются они от автовокзала Саларьево, следующий рейс состоится уже через три дня. Несмотря на закрытый аэропорт, Геленджик не теряет популярности туристов.

Неделя в Геленджике с 13 по 20 августа будет стоить минимум 48 тысяч рублей. И это в отеле категории от одной до трех звезд. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.