Новости мира: огненный торнадо закрутился в национальном парке в Южной Калифорнии

Уникальную природную аномалию сняли в Южной Калифорнии. Огненный торнадо закрутился в национальном парке Йосемити. Воздушный "тромб" возник на месте лесных пожаров после резкой смены ветра. Спасателям пришлось эвакуировать посетителей парка. Температура воздуха вокруг такой воронки выше 500 градусов. Адский огонь уничтожил около 60 гектаров леса. Для тушения привлекли авиацию – с неба на "огневорот" сбросилии тонны воды.

На юге Германии визит в парк развлечений закончился драматически для 34-х человек. Все они, как выяснилось, неудачно сели в поезд на американских горках. Состав в виде огнендышащего дракона резко затормозил, и в этот момент с ним столкнулся еще один поезд. 15 человек отправились прямиком в больницу, двое – с серьезными травмами. Остальные отделались синяками и легкими испугами. Освобождали людей из плена аттракционов три вертолета, а также около 15 машин скорой помощи.

Оранжевый уровень опасности объявлен в Великобритании. Третья волна жары во Франции привела к особому режиму потребления воды во всей стране. В Испании водохранилища заполнены едва ли на 40%, и каждую неделю запасы испаряются. Венгрия, Бельгия, Румыния превратились в сухие поля и выжженную землю.

В Германии назревает экономическая катастрофа. Движение судов по обмелевшему Рейну может быть полностью остановлено уже в ближайшее время. Перевозки угля, зерна, нефти и металлов уже на минимуме, при этом цены на них постоянно растут.

В Мексике вспыхнули беспорядки после попытки задержать главарей одного из наркокартелей. Целые банды выступили с оружием против полицейских. Поджигали машины и магазины, блокировали дороги. Жертв среди гражданского населения пока удается избежать, но ситуация крайне тяжелая, рассказал президент страны.

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