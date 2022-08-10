"Московский патруль": мужчина украли шпица из квартиры в Москве

В Москве вор забрался в квартиру по водосточной трубе и вместе с драгоценностями прихватил две бутылки вина и шпица. Спешно покидая место преступления, злоумышленник выпрыгнул из окна второго этажа вместе с пушистым трофеем.

На кадрах с камер наблюдения видно, как мужчина в черных перчатках мечется по коридору. Оказалось, что он искал золотые украшения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

