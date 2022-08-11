"Московский патруль": в Москве осудят похитивших свыше 12 млн рублей лже-брокеров

В Москве в ближайшее время начнут судить лже-брокеров, которые похитили больше 12 миллионов рублей. Вероятные мошенники размещали объявления в Интернете и предлагали потенциальным клиентам сделать взносы, чтобы потом получать высокий доход от торгов на международной бирже.

Во время обыска в офисе обвиняемых полицейские обнаружили большое количество документов, дипломы и обучающие схемы на стенах, в которых зафиксированы способы психологического воздействия на людей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

