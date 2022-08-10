"Московский патруль": в Москве задержали обворовывавших пассажиров метро женщину

Полицейские задержали рецидивистку, которая обворовывала пассажиров метро Москвы. Маршрут злоумышленницы правоохранители восстановили с помощью камер наблюдения.

Злоумышленница в вагоне электропоезда на станции метро "Пролетарская" Таганско-Краснопресненской линии из сумки 19-летней пассажирки похитила кошелек с денежными средствами и проездным. Материальный ущерб составил около 18 000 рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

