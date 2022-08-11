Движение на Звенигородском шоссе затруднено из-за ДТП

Фото: телеграм-канал “Дептранс. Оперативно”

Движение на Звенигородском шоссе затруднено из-за столкновения нескольких автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

ДТП произошло в районе дома 25, строения 3 на Звенигородском шоссе.

"На месте работают оперативные службы города. Дополнительная информация уточняется", – говорится в сообщении.

Водителям рекомендовали выбирать пути объезда.

Ранее сообщалось, что автомобиль выехал на тротуар и врезался в остановку городского транспорта в районе дома 12 по Лухмановской улице. По предварительной информации, водителю стало плохо за рулем, поэтому он не справился с управлением.

