Автомобиль выехал на тротуар и врезался в остановку в Москве

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Автомобиль выехал на тротуар и врезался в остановку городского транспорта в районе дома 12 по Лухмановской улице. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

По предварительной информации, водителю стало плохо за рулем, поэтому он не справился с управлением. В результате происшествия пешеходы не пострадали.

"На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего выясняются", – добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что грузовик Volvo из-за технической неисправности опрокинулся на бетонное ограждение моста около 14:00 на улице Стромынке. В результате происшествия пострадали водитель и пассажир автомобиля. Их госпитализировали.

