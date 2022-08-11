Собянин анонсировал открытие участка МСД от Ярославского до Дмитровского шоссе

Сергей Собянин анонсировал открытие участка Московского скоростного диаметра от Ярославского до Дмитровского шоссе. Это будет шестиполосная трасса длиной порядка 7,5 километра.

В составе участка построят или реконструируют 22 километра дорог, два путепровода, четыре эстакады, четыре моста и два подземных пешеходных перехода. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.