"Московский патруль": суд вынес приговор напавшим на мигрантов полицейским

Симоновский районный суд столицы вынес приговор двоим мигрантам, которые напали на полицейских на станции метро "Тульская". Приезжие не хотели, чтобы их личность была установлена.

Старший помощник руководителя столичного управления Следственного комитета Юлия Иванова рассказала, что фигуранты находились на территории РФ нелегально, однако осуществляли трудовую деятельность в различных коммерческих организациях, а также проживали в арендованной квартире на территории Москвы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

